РИАМО - 7 окт. Капитальный ремонт Бутырского путепровода над путями Савеловского направления Московской железной дороги в столице планируют завершить в ноябре этого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На сегодняшний день уже готовы три полосы из четырех.

«Проведена замена плит проезжей части на новые современные и долговечные конструкции, отремонтированы бетонные поверхности опор, восстановлено антикоррозийное покрытие металлических элементов сооружения, обновлено освещение», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что на объекте осталось привести в порядок участок от Дмитровского проезда в сторону улицы Руставели. Там проводится ремонт гидроизоляции, также рабочие уложат асфальтобетонное покрытие, установят ограждения проезжей части и перила пешеходной зоны моста.

Бирюков отметил, что капремонт Бутырского путепровода начался в конце марта этого года. На время проведения работ движение транспорта не останавливалось, оно осуществлялось по временной схеме.

«Сейчас для проезда открыты две полосы: одна - в сторону улицы Руставели, вторая - в сторону Дмитровского проезда», - подчеркнул Бирюков.

Ремонт Бутырского путепровода проводится в первый раз с момента его строительства в 1955 году. По словам Бирюкова, за время эксплуатации на сооружении появились дефекты, снижающие прочность несущих конструкций. В результате капремонта срок службы объекта значительно увеличится.