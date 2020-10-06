РИАМО - 6 окт. В Следственном комитете по информации СМИ о возможном оказании в частной клинике на юго-востоке Москвы медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
Сейчас следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в сюжете. В СК намерены дать правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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