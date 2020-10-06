РИАМО - 6 окт. Президент России Владимир Путин отметит день рождения 7 октября и будет в этот день работать, сообщает Nation News.

«Глава государства намерен провести около десятка международных телефонных переговоров», — отмечается в материале.

Однако с президентом США Дональдом Трампом у Путина не запланирован разговор.

Свободное время в праздничный день глава России проведет в кругу родных, близких и друзей.

В этом году лидеру РФ исполнится 68 лет.​