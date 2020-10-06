РИАМО - 6 окт. Еще 73 правообладателя сельхозземель Московской области оштрафовали на сумму более 7 миллионов рублей за непроведение мер по борьбе с борщевиком, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Нарушителями стали юридические лица из городских округов Мытищи, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский и Дмитровский», — отмечается в материале.

В Мытищах 54 владельца участков оштрафовали на сумму 4,4 миллиона рублей, 14 владельцев в Наро-Фоминском округе – более чем на два миллиона рублей, двух владельцев в Орехово-Зуевском и трех правообладателей в Дмитровском округах – на сумму 150 тысяч рублей.

Общая площадь пораженной борщевиком земли превысила 1,2 тысячи гектаров.