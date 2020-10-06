РИАМО - 6 окт. С начала сентября Московская область осуществила переход на проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в онлайн режиме, уже прошло 1,3 тысячи мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Собрания проводятся посредством Единой информационной аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства Московской области – каждый собственник Подмосковья получил возможность проголосовать сразу в электронном виде.

«Одними из первых городских округов стали: Красногорск, Дмитров, Воскресенск, Щелково, Черноголовка. При этом системой охвачена вся территория Московской области, в том числе все управляющие компании и ресурсоснабжающие организации», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он отметил, что автоматизированные процессы от организации голосования до опубликования протокола решения дают возможность собственникам принимать участия в собрании из любой точки мира и с удобных для них устройств. Можно поучаствовать на сайте с компьютера или в приложении ЕИАС ЖКХ с мобильного телефона.

Подмосковье стало первым регионом Российской Федерации, который начал проводить собрания собственников домов в электронном виде. При проведении собраний в онлайн-формате исключается нарушение порядка уведомления о предстоящем собрании, неправильное оформление решений собственников, неправильный подсчет голосов, некорректное оформление доверенности, нарушение порядка передачи документов в Государственную жилищную инспекцию Московской области.