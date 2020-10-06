РИАМО - 6 окт. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», после гибели 16-летней девочки в новой Москве, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 6 октября 2020 года в пруду вблизи деревни Ширяево поселения Первомайское Троицкого округа Москвы обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками утопления», - сказала Иванова.

Предварительно, подросток отправилась на прогулку с младшей сестрой, в отсутствии взрослых она сама зашла в воду и начала тонуть.

Сейчас следователи работают на месте инцидента, устанавливают все факты и детали произошедшего. Допрашиваются родители и очевидцы случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.