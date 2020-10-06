РИАМО - 6 окт. Президент России Владимир Путин рассказал о «фантастически неожиданных» требованиях международных финансовых организаций к России в девяностые годы, сообщает Газета.ru.
Кредитные организации на просьбу Москвы продлить сроки процентных выплат попросили Россию сменить внутриполитический курс.
«Это было фантастически, неожиданно для меня, но это было, я участник этого процесса. Поэтому мы должны исходить из того, что мы должны быть сильными и независимыми, или мы вообще не будем никакими», — сказал президент.
Он отметил, что эта ситуация повлияли на стремление РФ не допускать, чтобы ей диктовали правила поведения.
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