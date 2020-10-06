РИАМО - 6 окт. Сотрудникам ООО «ГлавСтройИнжиниринг» не выплачивали зарплату с июня 2019 по август 2020 года, хотя деньги на это имелись, сумма задолженности превысила 1 миллион рублей, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы.

«Генеральный директор и неустановленные лица из числа руководства ООО «ГлавСтройИнжиниринг», в нарушение требований Конституции Российской Федерации и трудового законодательства, полностью не выплатили заработную плату работникам», - сказала Иванова.

В рамках предварительного следствия будут приняты меры для возмещения вреда. Расследование уголовного дела продолжается.