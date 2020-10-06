РИАМО - 6 окт. В Москве врачи скорой помощи спасли жизнь парапланеристам, упавшим в поле с высоты в 10 метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«Семейная пара решила нестандартно отметить 10 лет совместной жизни — пролететь над Москвой на параплане. Прекрасным солнечным днем муж и жена совершали полет, однако внезапные сильные ветряные потоки закрутили летательный аппарат и его купол сложился. Параплан вместе с инструктором и мужчиной рухнул в поле с 10-метровой высоты», - говорится в сообщении.

Скорую помощь вызвали очевидцы происшествия. Прибывшей на место бригаде медиков пришлось пересекать заросшее травой поле — автомобиль скорой помощи с трудом добрался до места происшествия за считанные минуты.

Также на место прибыла вторая общепрофильная бригада скорой помощи. У пострадавших диагностировали множественные переломы и ушибы. Так, у мужчины выявили закрытый перелом позвоночника, а у инструктора — открытый перелом ключицы. Пострадавшим на месте был оказан полный комплекс необходимых медицинских мероприятий. Оба пациента были в срочном порядке эвакуированы в городскую клиническую больницу имени С.С. Юдина.

Инструктор быстро пошел на поправку, при этом обошлось без осложнений. У второго пациента был диагностирован перелом 1 и 2 позвонков. Из-за травмы мужчина не мог ходить.

«Врачи приняли решение об операции. Нейрохирург больницы имени С.С. Юдина Муртаз Мидов провел хирургическое вмешательство по освобождению корешков спинного мозга и фиксации позвонков металлической системой. Операция прошла успешно, как и реабилитация», - говорится в сообщении.

На сегодня пациент уже самостоятельно ходит и практически полностью восстановился.

Согласно данным мировой статистики, параплан является одним из самых безопасных видов воздушного транспорта. Зафиксирован всего 1% падений от общего числа полетов. Медицинские работники станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова рекомендуют гражданам узнавать погоду перед тем, как планировать свои полеты на параплане. Также важно соблюдать технику безопасности.