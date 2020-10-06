РИАМО - 6 окт. В России Федеральная антимонопольная служба установить предельную цену на вакцину против коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев отметил, что стоимость одной дозы вакцины установят на уровне не выше одной тысячи рублей, потом препарат будет дешеветь.

«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как (вакцины – ред.) выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал», — сказал Артемьев.

Он добавил, что это будет своеобразная формула, когда мы установим по определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими странами. Однако глава ФАС подчеркнул, что пока тариф на вакцину не установлен, но он точно будет превышать одну тысячу рублей.

В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину против Covid-19, которую создали сотрудники центра имена Гамалеи.​

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Текстовая трансляция

6 ОКТЯБРЯ

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- Работодателей обязали информировать власти Москвы о переводе 30% сотрудников на удаленку. В противном случае работодателя либо оштрафуют, либо приостановят его деятельность.

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- В Москве приостановят действие социальных карт для граждан старше 65 лет, москвичей с хроническими заболеваниями с 9 по 28 октября, а также школьников с 9 октября до окончания каникул, сообщил мэр столицы Серей Собянин.

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Мы рекомендуем и дистанционную работу офисных работников, и разные другие мероприятия. Но сейчас самое главное – избежать карантина. Нужно соблюдать стандарты. И старшему поколению, и людям с хроническими заболеваниями нужно объяснить, что нужно находиться дома, находиться в изоляции, не контактировать.

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