РИАМО - 6 окт. Две подмосковные компании получат субсидии на частичную компенсацию затрат при создании центров молодежного инновационного творчества, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

В Пушкинском городском округе откроют ООО «Центр дополнительного образования детей и взрослых «Умный город», в Одинцове - ООО «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана».

«С учетом двух новых центров в рамках ежегодной программы финансирования деятельности ЦМИТ в Подмосковье будет создано уже 20 площадок», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в нынешнем году подмосковный Мининвест направит деньги на поддержку действующих ЦМИТов, несмотря на все сложности.

«Общий объем финансирования центров в этом году составил 28 миллионов рублей. На следящий год мы планируем сохранить эту важную для развития наших детей программу в полном объеме», - добавила Зиновьева.