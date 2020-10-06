РИАМО - 6 окт. За минувшую неделю в Подмосковье выдали 22 разрешения на строительство, а также ввели в эксплуатацию 21 жилой дом и семь нежилых объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«За прошедшую рабочую неделю в регионе введен в эксплуатацию 21 жилой дом на 6 910 квартир», ─ сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Также в Подмосковье ввели в эксплуатацию вторую очередь медицинского центра в Кашире, два цеха производственного здания, производственно-складское здание и склад готовой продукции в Химках, магазин в Солнечногорске, склад в Дмитровском городском округе.

Разрешения на строительство выдали складу строительных материалов в Солнечногорске, зданию торгового центра в Королеве, производственному корпусу в Мытищах.