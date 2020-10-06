РИАМО - 6 окт. Объявлен аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения площадью 62 квадратных метра, расположенного на 1-ом этаже жилого дома №42 по улице Центральной города Щелково, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объект аукциона находится в жилой зоне с высокой интенсивностью транспортных и пешеходных потоков. Помещение имеет коммерчески выгодное месторасположение и прекрасно подойдет под осуществление коммерческой деятельности торгово-офисного (услуги) назначения», — отмечается в материале.

Вход в помещение осуществляется через подъезд жилого дома.

Стартовая величина годовой арендной платы составляет 293 тысячи рублей. Срок аренды – 5 лет. Аукцион пройдет 5 ноября 2020 года.

Заявку на участие в торгах можно подать на электронной торговой площадке РТС-тендер до 2 ноября, номер процедуры на площадке 42371.​