РИАМО - 6 окт. В подмосковных МФЦ можно узнать о праве на бесплатные проезд, лекарства и медизделия, получение путевки в санаторий и другой положенной соцпомощи, при этом проинформируют граждан в день обращения, говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Срок оказания федеральной услуги по информированию граждан о социальной помощи от государства сокращен с 30 календарных дней до одного рабочего дня.

«Справка о праве на получение набора социальных услуг – это выписка, где указано, по какой категории и на какой срок заявителю установлена ежемесячная выплата и на какие социальные услуги он имеет право в текущем году. Благодаря переходу с бумажного документооборота на электронное взаимодействие между МФЦ и Пенсионным фондом России срок оказания услуги в наших многофункциональных центрах сократился с одного месяца до одного дня», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он отметил, что теперь узнать о правах на социальную помощь можно практически в режиме реального времени, нужно лишь прийти в МФЦ с паспортом.

В набор социальных услуг, по которым предоставляется выписка, входят: лекарства и медицинские изделия по рецептам; путевки на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний; бесплатный проезд в пригородных электричках, а также проезд к месту лечения и обратно.

На получение услуги имеют право лица, постоянно проживающие на территории России и относящиеся к федеральным льготным категориям, в том числе инвалиды, дети-инвалиды, ветераны и члены их семей, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, пострадавшие от воздействия радиации.

Сотрудник МФЦ внесет в автоматизированную систему личные данные посетителя, сгенерируется заявление. Подписанное заявителем обращение будет направляться в информационную систему Пенсионного фонда РФ. Результат обращения можно будет получить в день обращения в офисе «Мои Документы», либо в личном кабинете на региональном портале госуслуг. Услуга по информированию граждан предоставляется бесплатно.

Также услуга доступна на федеральном портале госуслуг по ссылке.

Всего в 2019 году в Московской области оптимизацию по сокращению сроков предоставления уже прошли 22 госуслуги, на этот год запланировано оптимизировать еще 9 услуг.