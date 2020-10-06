РИАМО - 6 окт. Еще 227 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье в течение сентября, число обеспеченных с начала 2020 года семей увеличилось до 846, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, лидерами по количеству выданных многодетным семьям участков с начала года стали Серпухов, Химки, Истра, Солнечногорск.

«Так, в Серпухове землю получили 88 семей, в Химках – 80 семей, в Орехово-Зуевском – 54 семьи, в Истре – 52 семьи, в Коломенском и Наро-Фоминском - по 49 семей, а в Солнечногорске и Жуковском – 41 и 40 семей соответственно, в Ступине, Подольске, Зарайске и Чехове – от 30 до 36 семей с тремя и более детьми», - рассказала Адигамова.

Она добавила, что наибольшее количество земельных участков за все время действия областного закона переданы в Щелкове.

Всего с 2011 года в Подмосковье обеспечена землей 27 591 семья с тремя и более детьми.

Подбор и передача земли продолжится до конца года.