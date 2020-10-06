РИАМО - 6 окт. Еще 227 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье в течение сентября, число обеспеченных с начала 2020 года семей увеличилось до 846, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, лидерами по количеству выданных многодетным семьям участков с начала года стали Серпухов, Химки, Истра, Солнечногорск.
Она добавила, что наибольшее количество земельных участков за все время действия областного закона переданы в Щелкове.
Всего с 2011 года в Подмосковье обеспечена землей 27 591 семья с тремя и более детьми.
Подбор и передача земли продолжится до конца года.
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