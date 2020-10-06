РИАМО - 6 окт. Можно узнать всю геометрию седьмого класса по картине И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу», сообщил победитель конкурса «Учитель года Подмосковья-2020», преподаватель математики из гимназии имени Е.М. Примакова в Одинцовском городском округе Александр Ядрин.

Ядрин применяет инновационный метод преподавания математики через произведения искусства.

«Я люблю гулять по галереям, и какой-то момент начал замечать, что есть какое-то общее построение композиции. И на своих уроках я потихоньку начал вводить новшества и смотреть, как ребята реагируют на это. Дети отозвались с интересом. И когда им показываешь картину Шишкина «Утро в сосновом лесу», и они видят не только количество медведей, но и треугольников, и прочих фигур – там можно изучать геометрию всего 7 класса только по одной картине», — сказал учитель в эфире «Радио 1» .

По его словам, если внимательно изучать картины, то можно рассмотреть интересные места, которые художник для нас загадал. Также ученики Ядрина рассчитывали уравнение параболы по движению кометы 1812 года и слушали арии на уроках.

Новые методы помогают вовлечь в учебный процесс большинство учеников, потому что учитываются интересы ребят. Например, кто-то не понимает классическую музыку, но ему нравится живопись или скульптура.

«Здесь мы пытаемся найти их интересы, мы исходим из интересов ребенка, учим через призму искусства», — подчеркнул педагог.

Ядрин отметил, что ученики добиваются академических успехов, потому что им интересен процесс обучения и предмет.

Александр Ядрин учился в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ). Он работает в школе пять лет.