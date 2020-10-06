РИАМО — 6 окт. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил одобрить закон, согласно которому депутатам РФ запретят быть членами общественных палат, сообщает Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил одобрить закон, согласно которому депутатам РФ запретят быть членами общественных палат, сообщает Федеральное агентство новостей.

Документ поможет уточнить существующий перечень должностных лиц, которые не могут быть членами общественной палаты региона. Так, соответствующий перечень дополняется депутатами законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта.

Ранее член комитета по федеративному устройству Виктор Кидяев говорил о том, независимость организации общественного контроля обеспечит закон. ​

«Общественная палата должна быть именно общественной, в этом ее изначальная суть», - сказал Кидяев.

Он добавил, что по этой причине в федеральном законе прописано, что государственные должностные лица, сотрудники гражданской или муниципальной службы и даже судьи не могут быть членами общественной палаты.

Сейчас в законодательстве прописано, что членами общественных палат не могут быть депутаты, которые замещают государственные должности. Но не во всех регионах РФ депутаты являются госслужащими.​