РИАМО - 6 окт. В Раменском городском округе продолжается строительства фельдшерско-акушерского пункта, готовность объекта составляет 36%, там трудятся 15 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

ФАП повысит уровень доступности медицинских услуг для жителей близлежащих населенных пунктов.

«Ведутся работы по устройству полов, утеплению стен, прокладке внутренних коммуникаций. Одна из ключевых задач в октябре – это завершение благоустройства», – говорится в сообщении.

Помимо медицинских кабинетов для осмотра и оказания первичной медицинской помощи и необходимых технических помещений, в здании пункта предусмотрено встроенное жилье для врача с отдельным входом.

Объект построят с учетом доступности для маломобильных групп населения. Завершить строительство планируют до конца года.

Всего до конца года в Подмосковье в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» введут в эксплуатацию 13 фельдшерско-акушерских пунктов.