РИАМО - 6 окт. В Московской области запустили новый образовательный проект, в рамках которого лауреаты конкурса «Учитель года Подмосковья-2020» будут проводить онлайн-уроки для студентов подмосковных вузов – будущих педагогов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Первый урок в новом формате сегодня уже провел Юрий Уробушкин – учитель физики из городского округа Реутов», – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что такие занятия поспособствуют эффективному обмену опытом и лучшему освоению студентами методики преподавания. Это важная часть практики. Такие уроки будут проходить регулярно.

«Наши будущие педагоги теперь могут в режиме реального времени видеть, как проходят уроки у лучших учителей региона. Что важно – помимо трансляции уроков для ребят будет еще подробный разбор», – добавила Каклюгина.