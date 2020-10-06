РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 окт. Полицейские Домодедова предупреждают о новой схеме мошенников с целью хищения денежных средств, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

«УМВД России по городскому округу Домодедово сообщает: случаи хищений денежных средств со счетов граждан продолжают иметь место. Жители нашего округа по-прежнему остаются доверчивыми и попадаются на уловки мошенников. Последней «новинкой» мошенников является вовлечение граждан в производство оперативно-разыскных мероприятий», - говорится в сообщении.

Злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляются сотрудниками службы безопасности банка и сообщают, что неизвестные якобы пытаются оформить кредит на ее имя. После этого мошенники предлагают принять участие в оперативно-разыскном мероприятии, для которого нужно оформить мнимый кредит в банке.

«Обращаем ваше внимание на то, что как только вы оформите кредит под четкими телефонными указаниями обманщиков, вам обязательно сообщат, что злоумышленника в банке изобличили в соучастии с мошенниками, оперативные мероприятия успешно завершены, а вам требуется вернуть взятые в кредит денежные средства. После этого злоумышленники сообщат необходимые данные банковской карты, счета или другие платежные данные, куда попросят перечислить деньги», - отмечается в сообщении.

Жителей призывают не попадаться на такие уловки и всегда перепроверять полученную информацию. Важно обратить внимание, что оперативно-разыскные мероприятия никогда не проводят в телефонном режиме и тем более без участия сотрудников полиции.