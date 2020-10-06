РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 окт. Новую котельную в деревне Козино подмосковного Красногорска планируют подключить к инженерным сетям к концу нынешнего года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В деревне Козино завершается установка новой котельной. Подключение к сетям отопления и горячего водоснабжения завершится к концу текущего года», - говорится в сообщении.

На встрече со старостами в поселке Нахабино к главе муниципалитета обратились жители деревни Козино с проблемой. Котельная, снабжающая многоквартирные дома по улице Совхозной, давно исчерпала свой ресурс, износ оборудования составлял 100%. В течение двух лет тепло и горячая вода в дома подавалась от аварийного источника теплоснабжения.

«Этот вопрос Эльмира Хаймурзина взяла под личный контроль. По ее поручению АО «Красногорская теплосеть» запустила работу по установке новой газовой автоматизированной котельной. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре», - добавляется в материале.

Сейчас теплоснабжение в домах жителей обеспечено в полном объеме.