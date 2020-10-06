РИАМО - 6 окт. Рабочая группа архитектурной комиссии Градостроительного совета Подмосковья поддержала проект образовательного центра в составе ЖК «Спутник» в деревне Раздоры Одинцовского округа, который разработало бюро «Атриум» – автор известной школы «Летово», говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

«Центр дополнительного образования на 825 мест будет построен на внутренней территории нового жилого квартала между МКАД и Мякининским шоссе, он станет частью комплекса общественных зданий и рекреационных зон этой застройки. В центре будут выделены блоки для занятий детей младшего возраста 6-10 лет, для детей от 10 до 17 лет и отдельно – большой спортивный блок», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

Образовательный центр – это доминанта целого квартала, выделенного под общественный центр внутри жилой застройки. Как и другие общественные здания, его отодвинут на периферию отведенного участка, освободив внутреннюю территорию для организации рекреационной зоны для жителей близлежащих домов.

Зона рекреации будет состоять из открытого амфитеатра, ярмарочных, спортивных и детских игровых площадок. Здесь также намерены создать ландшафтный парк. По озелененным крышам одноэтажных зданий можно будет гулять, а с наружного периметра – заходить в торговые и общественные помещения различного назначения.

«Чтобы вписать 2-3-этажный образовательный центр в ландшафтную композицию парка, архитекторами была предложена многообъемная структура, отражающая его внутреннее устройство как конгломерата учебных и вспомогательных блоков различной направленности. Впечатление сложности усиливает расположение здания на перепаде рельефа», – говорится в сообщении.

Западная часть цокольного этажа центра будет полностью открыта во внутреннее пространство квартала, а восточная часть – целиком заглублена под землю. Постройка состоит из нескольких прямоугольных параллелепипедов, врезанных один в другой, отличающихся друг от друга цветом и материалом.

Проект подразумевает многовариантную концепцию эксплуатации здания. Она позволит обеспечить возможности использовать центр и как единое учреждение образования, и по отдельности — обособленными группами помещений. В каждом блоке будет свой вестибюль с двусветным пространством, через которое он связан с другими зонами внутри здания. Планировка обеспечивает большую проницаемость здания.

«В облике фасадов архитекторы подчеркнули дробность и многообъемность композиции, максимально интегрируя ее в рельеф парка. Объемы дифференцируются по материалам и фактурам – это светлая штукатурка, темная бетонная плитка под кирпич и панели с имитацией деревянной рейки – и имеют сплошное остекление в зонах вестибюлей, что позволяет перейти к масштабу человека, комфортному, камерному восприятию здания», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.