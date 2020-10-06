РИАМО - 6 окт. В библиотеках Московской области запустили проект «БиблиоНяня», опытные педагоги и психологи разработали четыре тематические программы, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

На протяжении двух часов дети будут общаться, учиться и развлекаться. Каждая программа – это отдельный день – театральный, литературный, спортивный и игровой.

«Ежедневно со вторника по пятницу юных посетителей Московской губернской универсальной библиотеки ждут два часа игр, мастер-классов, развивающих занятий, просмотров мультфильмов и чтения книг», - говорится в сообщении.

С детьми будут заниматься опытные педагоги и психологи, режиссеры, актеры и аниматоры. В это время родители смогут отдохнуть, почитать, выпить кофе и даже съездить за покупками.

Сначала проект запустили в Губернской библиотеке. Скоро его запустят еще в пятнадцати библио-пилотах региона.

Приходить можно в удобное время с 10:00 до 13:00. Губернская библиотека ждет детей от 4 до 6 лет.