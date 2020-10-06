РИАМО - 6 окт. В столице на улице Новая Башиловка девочка упала с качелей из-за обрыва крепления, по этому факту прокуратурой Москвы инициирована проверка, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По предварительной информации, на детской площадке на улице Новая Башиловка несовершеннолетняя девочка упала с качелей в результате обрыва крепления. Пострадавшая смогла встать самостоятельно», — отмечается в материале.

В ходе проверки прокуратура даст оценку полноте действий ответственных должностных лиц по содержанию и ремонту детской площадки, а также соблюдению требований безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования детской игровой площадки. Проверка поручена Савеловской межрайонной прокуратуре.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.