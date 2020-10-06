РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. Огнеборцы Подольска провели профилактическое занятие со школьниками во время приезда начальника областной противопожарно-спасательной службы Московской области Геннадия Пестова, сообщил «РИАМО в Подольске» старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Подольского ТУ СиС ГКУ Московской области «Мособлпожспас» Альберт Леднев.

«6 октября посещение 247-й пожарной части Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» учащимися 3 класса школы №32 Подольска совпало с приездом в подразделение начальника областной противопожарно-спасательной службы Московской области Пестова», ‒ сказал Леднев.

Работу с детьми доверили командиру отделения второго караула Петру Тилюпе, весь остальной состав части, включая начальника подразделения Игоря Борисова, его заместителя Максима Чапкина и начальника караула Виктора Пахомова, встречал начальника учреждения. Во время занятия одна из мам взобралась по учебной башне на штурмовую лестницу на высоту второго этажа, ее ребенок был очень горд.

Пестов приехал в Подольск поздравить с юбилеем начальника территориального управления Александра Землянского. Также начальник госучреждения посетил несколько пожарно-спасательных подразделений территориального управления по пути следования, в том числе 247-ю пожарную часть. Начальник ГКУ ознакомился с бытовыми условиями и технической оснащенностью подразделения, пообщался с работниками пожарного караула, ответил на вопросы. Перед отъездом по традиции все вместе сфотографировались.