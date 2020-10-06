РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 окт. Порядка 300 незаконно установленных гаражей-ракушек планируют снести в поселке Новый подмосковного Красногорска, сообщил начальник контрольного управления администрации горокруга Вячеслав Курочкин.

Представители администрации встретились с владельцами гаражей, чтобы ответить на вопросы граждан.

«Мы прошлись по самым острым, проблемным вопросам граждан. Конечно, их можно понять: за многие годы они привыкли к устоявшемуся вокруг дома порядку. Но все мы понимаем, что данный порядок удовлетворяет права и интересы одних, но препятствуют, чтобы такими же правами пользовались их соседи, которые не могут припарковать машину возле дома. Ракушки в нашей стране вне закона», - сказал Курочкин.

Он отметил, что в целом в поселке Новый порядка 300 незаконно установленных на муниципальной земле гаражей-ракушек.

«Планомерная работа по их сносу ведется, и в конечном итоге Красногорск будет очищен от ракушек», - подчеркнул Курочкин.

В качестве альтернативы жителям поселка предложили за свой счет организовать парковку на освободившейся территории.

«Граждане могут обратиться в администрацию за выдачей разрешения на размещение, организовать парковку, провести ее благоустройство и пользоваться ею в интересах жителей дома», - добавил Курочкин.

Помимо этого, по его словам, жители могут обратиться в администрацию муниципалитета с предложением внести территорию в муниципальную или губернаторскую программу по благоустройству.