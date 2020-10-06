РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. Учитель русского языка и литературы из школы №6 Подольска проведет онлайн-уроки для студентов в рамках областного образовательного проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В Подмосковье стартовал новый образовательный проект, в рамках которого лауреаты областного конкурса «Учитель года Подмосковья – 2020» начали проводить уроки в дистанционном формате для студентов подмосковных вузов – будущих педагогов. Урок в новом формате проведет Олеся Честных – учитель русского языка и литературы из МОУ «СОШ №6» городского округа Подольск», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, онлайн-уроки будут способствовать эффективному обмену опытом и лучшему освоению студентами методики преподавания.

«Наши будущие педагоги теперь могут в режиме реального времени видеть, как проходят уроки у лучших учителей региона. Что важно – помимо трансляции уроков для ребят будет еще подробный разбор. Это очень нужная практика. Такие уроки теперь будут проходить регулярно», – добавила Каклюгина.

Пятого октября в Подмосковье объявили имя победителя и четырех лауреатов конкурса «Учитель года Подмосковья – 2020».