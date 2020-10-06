РИАМО - 6 окт. Подмосковные правоохранители задокументировали получение незаконных шести миллионов рублей, деньги присвоили сотрудник Главного управления экономической безопасности и полицейские из МУ МВД России «Балашихинское», говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Деньги заплатили за прекращение проверок в отношении предпринимателя по факту незаконной деятельности в сфере недропользования и возврат изъятой техники.

«По данному факту руководством подмосковного Главка МВД назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении полицейских принято процессуальное решение.

«Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители», – добавила Петрова.