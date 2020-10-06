РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. На трассе М-2 «Крым» Подольска с начала текущего года погибли 9 человек из-за остановки в неположенных местах, говорится в сообщении пресс-службы 8 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД по Московской области.

«С начала текущего года на территории обслуживания 8 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД по Московской области (в Подольске) зарегистрировано 20 наездов на стоящий транспорт на автомагистрали М-2 «Крым», в результате которых 9 человек погибли и 24 получили травмы различной степени тяжести. Основной причиной данных дорожно-транспортных происшествий явилось нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения РФ», - говорится в сообщении.

Согласно ПДД, запрещается остановка вне специальных площадок для стоянки, обозначенных знаком «Парковка (парковочное место)» или «Место отдыха». При вынужденной остановке на проезжей части водитель должен обозначить транспортное средство в соответствии с требованиями ПДД и принять меры для того, чтобы вывести его на предназначенную для этого полосу (правее линии обозначающей край проезжей части).