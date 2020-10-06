РИАМО - 6 окт. Биатлонист Мартен Фуркад, выигравший серебро на Олимпиаде в 2010 году, высказался о допинговом скандале с российским чемпионом Евгением Устюговым, передает Газета.ru.

Фуркад, уже закончивший спортивную карьеру, отметил, что готов принять золотую медаль, если россиянина признают виновным.

«Я никогда не чувствовал себя олимпийским чемпионом Ванкувера. Серебряная медаль, которую я завоевал тогда, помогла мне построить карьеру с прицелом на Сочи. Я бы точно не поехал в Пхенчхан, если бы стал олимпийским чемпионом Ванкувера», — сказал Фуркад.

Если Устюгова признают виновным, то его могут лишить золотой медали Олимпиады-2010, тогда награда отойдет Фуркаду.

«Если обвинения будут признаны и медаль присудят мне, я буду должен ее принять. Я бы хотел, чтобы это дело решилось быстрее. Если Устюгова признают невиновным, он сохранит титул. Если нет — я приму медаль», — заметил Фуркад.