РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. Подольское благочиние проведет акцию по сбору крови для онкобольных детей в здании воскресной школы храма Воскресения Христова 19 октября, сообщил настоятель Всехсвятского храма в микрорайоне Климовск Игумен-Феодор Яблоков.

«Дорогие братья и сестры, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия продолжается проведение акции под названием «Московская епархия в помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями». В Подольском благочинии забор донорской крови состоится 19 октября в 9:00 в здании воскресной школы при храме Воскресения Христова: улица Красная, 24», - написал Яблоков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кровь будет сдаваться для детей, поэтому к потенциальным донорам будут предъявляться высокие требования.

«Это должны быть здоровые и физически крепкие люди, граждане РФ, постоянно зарегистрированные на территории Москвы или Московской области. Участнику мероприятия обязательно иметь при себе паспорт», - заключил Яблоков.