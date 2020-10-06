РИАМО - 6 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в топ-3 медиарейтинга глав регионов России в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы исследовательской компании «Медиалогия».

Губернатор Подмосковья занял третье место среди глав регионов РФ и второе место среди глав ЦФО. На первом месте в двух рейтингах мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строчку среди глав регионов РФ занял глава Санкт-Петербурга Александр Беглов. На третьем месте среди глав ЦФО глава Калужской области Владислав Шапка.

За этот период губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в открытии нового хирургического корпуса «Лапино-2». Также Воробьев сообщил о росте количества госпитализаций пациентов с коронавирусом в Московской области.

Кроме того, он поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения Подмосковья Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим на территории промзоны в Ступине, где обрушилась металлическая конструкция на предприятии и пострадало более 50 человек. Губернатор Московской области поручил региональным и муниципальным властям начать отопление жилых домов в регионе.

Также в прошлом месяце губернатор подписал постановление о новых ограничениях из-за коронавируса.

«Медиалогия» составила рейтинг учитывая влиятельность источника информации, характер упоминания объекта в сообщении, роль объекта в сообщении и наличие прямой и косвенной речи персоны.