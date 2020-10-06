РИАМО - 6 окт. В сентябре среди пассажиров ЦППК самой популярной стала книга «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна, ее скачали более 500 раз, говорится пресс-службы компании.

«Грустная и глубокая история, происходящая во время Второй мировой войны, о двух мальчиках, разделенных колючей проволокой. Роман написан в начале XXI века. Издан более чем на 50 языках. Номинирован на два десятка литературных премий, в том числе и на British Book Award», — отмечается в материале.

На втором месте по популярности оказалась книга «И вдруг никого не стало» Изабель Отисье. Ее скачали 460 раз. Автор книги – одна из самых героических женщин нашего времени, она совершала одиночное кругосветное путешествие на яхте, терпела крушение, но никогда не сдавалась. Книга показывает, как любящая пара может потерять взаимопонимание, оставшись один на один друг с другом и с дикой природой.

Третью строчку рейтинга занял роман «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Книгу скачали 400 раз. Роман повествует об истории страстной, трагической любви молодых людей, которым так и не суждено было быть вместе. Роман вошел а топ-20 лучших книг по версии BBC.

За сентябрь в электронной библиотеке компании появилось почти 4 тысячи новых пользователей.

Цифровая библиотека ЦППК создана совместно с сервисом «ЛитРес». Приложение «Расписание и билеты ЦППК» доступно в AppStore и Google Play. В разделе «Книги бесплатно» можно скачать любую из электронных или аудиокниг.

На полках библиотеки представлены сто произведений российских и зарубежных писателей. Раз в три месяца список обновляется.