РИАМО - 6 окт. Вечером во вторник столичные дороги могут загрузиться до восьми баллов, одна из причин этого — дорожные работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«К началу вечернего разъезда загруженность дорог — пять баллов. В пиковые часы пробки в некоторых районах могут достичь семи-восьми», - говорится в сообщении.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения дорожного движения ожидаются на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, на Рижской эстакаде, в Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК, на Волоколамском шоссе, на 68-м километре МКАД, Горбатом путепроводе, Дмитровском шоссе.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как Щелковское шоссе, проспект Мира, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе перед МКАД.