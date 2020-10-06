РИАМО - 6 окт. Президент РФ Владимир Путин считает важной сплоченность россиян, по его мнению, это помогает развивать страну, сообщает Газета.ru.

«При всей разнице подходов, важно консолидировать общество вокруг национальных целей развития и значимых для каждого гражданина России базовых, фундаментальных ценностей», — заявил Путин.

Он добавил, что такого рода сплоченность жизненно нужна России, добавив, что россияне «сильны только вместе».

Ранее глава государства поблагодарил российский парламент за напряженную работу во время пандемии.​