РИАМО - 6 окт. Президент РФ Владимир Путин считает важной сплоченность россиян, по его мнению, это помогает развивать страну, сообщает Газета.ru.
«При всей разнице подходов, важно консолидировать общество вокруг национальных целей развития и значимых для каждого гражданина России базовых, фундаментальных ценностей», — заявил Путин.
Он добавил, что такого рода сплоченность жизненно нужна России, добавив, что россияне «сильны только вместе».
Ранее глава государства поблагодарил российский парламент за напряженную работу во время пандемии.
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