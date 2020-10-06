РИАМО - 6 окт. ВДНХ присоединится 7 октября к благотворительному проекту «Доброшрифт», приуроченному к Международному дню детского церебрального паралича, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

В этот день логотипы ВДНХ и ее резидентов будут написаны специальным шрифтом акции, а в музейно-выставочных пространствах комплекса пройдут экскурсии для детей с ДЦП.

«Седьмого октября бесплатные экскурсии для детей с ДЦП — воспитанников одного из московских интернатов — пройдут в центре «Космонавтика и авиация», историческом парке «Россия — моя история» и центре океанографии и морской биологии «Москвариум», - говорится в сообщении.

Кроме того, в лектории океанариума для них проведут познавательное занятие, где можно будет увидеть раковины моллюсков и контактные аквариумы с морскими звездами, детенышами кошачьих акул и морскими ежами.

Специалисты центра также будут использовать муляжи водных обитателей, созданные для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В этот же день ВДНХ и ее резиденты примут участие в благотворительном проекте «Доброшрифт». В логотипах на сайте, в социальных сетях и на других мультимедийных площадках выставки, «Москвариума», павильона книг, инновационно-образовательного комплекса «Техноград», парка «Россия — моя история», экоцентра «Пчеловодство», семейного образовательного центра «Городская ферма» и мультимедийного парка «Союзмультпарк» будет использован специальный шрифт акции.

Он создан с помощью детей с ДЦП, которые написали по одной букве русского алфавита, а профессиональные дизайнеры собрали их в шрифт, его могут использовать все участники проекта.

Акция создана для того, чтобы привлечь внимание к проблеме ДЦП, рассказать о том, как сложно этим особенным детям написать даже одну букву, но при этом показать их индивидуальность и творческие способности.

Кроме того, в ближайшее время в поддержку проекта на ВДНХ будет организована продажа специальной сувенирной продукции с символикой выставки и различными мотивационными надписями, оформленными доброшрифтом.

Собранные средства с продажи этих товаров будут переданы организатору акции — благотворительному фонду «Подарок ангелу», который занимается помощью детям с ДЦП и их семьям в прохождении индивидуальных программ реабилитации, закупке медикаментов, специализированных предметов мебели, одежды, игрушек.