РИАМО - 6 окт. Столичное управление Роспотребнадзора с 1 июля изъяло и арестовало 4650 пачек немаркированных табачных изделий на общую сумму 335,3 тысячи рублей, сообщается на сайте ведомства.

Рейды по пресечению торговли связаны с началом действия запрета на продажу немаркированной средствами идентификации табачной продукции.

«Целью введения обязательной маркировки является обеспечение прослеживаемости продукции, борьба с ее незаконным оборотом, а также защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции», — говорится в сообщении.

Цифровая маркировка гарантирует, что товар произвели законно.

Производители и импортеры табака до 30 июня прошлого года должны были пройти регистрацию в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров.