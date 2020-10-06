РИАМО - 6 окт. Земельный участок площадью 353 квадратных метра под размещение объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, выставили на аукцион в городском округе Котельники Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Участок находится в микрорайоне Силикат города Котельники Московской области. На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность, частично имеется асфальтовое покрытие», – уточняется в сообщении.

Объектов капитального и некапитального строительства на земельном участке нет. С победителем аукциона будет заключен договор аренды на полтора года. Ежегодная арендная плата за пользование участком составляет 115 тысяч рублей.

Аукцион пройдет в электронной форме и состоится 30 октября 2020 года.