РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 окт. В микрорайоне Белая Дача подмосковных Котельников возле одного из домов спилили сухие деревья, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Управление благоустройства администрации Котельников силами привлеченных специалистов и техники удалило сухие аварийные деревья в микрорайоне Белая Дача у дома 53», - говорится в сообщении.

Также на территории детского сада «Детство» провели работы по кронированию и удалению сухих и аварийных деревьев.