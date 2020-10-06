РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. Застройщик завершил реконструкцию наливной станции нефтепродуктов в сельском поселении Лаговское Подольска, сообщается на сайте Главгосстройнадзора Московской области.

«Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации производственно-технологическому комплексу наливной станции нефтепродуктов «Новоселки» в сельском поселении Лаговское Подольска. Строительство объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ТРАНС» началось в марте 2019 года и велось высокими темпами, в сентябре застройщик подал извещение об окончании 1 и 2 этапов реконструкции комплекса. Также застройщик планирует раньше срока завершить третий этап реконструкции», – говорится в сообщении.

Общая площадь застройки – более 6 гектаров. Согласно проекту, после реконструкции грузооборот наливной станции увеличится с 561 тонны до 2,5 миллиона тонн в год. Объект включает в себя автоматизированную систему налива и резервуарный парк для приема и хранения нефтепродуктов.