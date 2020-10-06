РИАМО - 6 окт. В поликлиниках, мобильных пунктах и на предприятиях подмосковного Реутова продолжается прививочная кампания против сезонного гриппа, в настоящее время вакцинировались порядка 30 тысяч жителей муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Прививочная кампания от сезонного гриппа активно проходит в поликлиниках Реутова и в мобильном прививочном пункте для взрослого населения, в котором делают бесплатные прививки всем желающим. Он работает у здания многофункционального центра (МФЦ) «Мои документы» по адресу: улица Победы, 7 и будет открыт для приема всех желающих 7, 10, 13, 17, 20, 24, 27 и 31 октября с 12:00 до 17:00», - говорится в сообщении.

При себе жителям необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Вакцинация взрослого населения проходит также в городских поликлиниках №1 (Гагарина, 4) и №2 (Юбилейный проспект, 17). Прививки детям делают в детской поликлинике (Садовый проезд, 7) и детском отделении поликлиники №2 (Юбилейный проспект, 17).

«Все медицинские учреждения городского округа обеспечены необходимым запасом вакцин в полном объеме. Получить консультацию по вопросам вакцинации можно в отделе эпидемиологии Центральной городской клинической больницы Реутова по телефону: 8(498)661-94-62», - отмечается в материале.

Беременные женщины могут вакцинироваться от вируса гриппа в городской поликлинике №1. Направление на прививку можно взять у терапевта в женской консультации.

Выездные врачебные бригады продолжают работать на предприятиях Реутова. В сентябре прививку от гриппа сделали почти 1,3 тысячи сотрудников фирм и компаний, функционирующих на территории городского округа.

Вакцинацию планируют полностью завершить до конца октября.