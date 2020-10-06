РИАМО - 6 окт. Президент России Владимир Путин выразил благодарность парламенту РФ за напряженную и эффективную работу во время пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.
Об этом Путин заявил на совещании с руководителями фракций Госдумы.
«Хотел бы отдельно поблагодарить всех вас, все думские фракции, ваших коллег в регионах за напряженную, эффективную работу», — сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией, законодательный процесс не прервался.
Члены парламента, по мнению Путина, действовали на опережение и принимали значимые для общества законы.
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