РИАМО - 6 окт. Президент России Владимир Путин выразил благодарность парламенту РФ за напряженную и эффективную работу во время пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.

Об этом Путин заявил на совещании с руководителями фракций Госдумы.

«Хотел бы отдельно поблагодарить всех вас, все думские фракции, ваших коллег в регионах за напряженную, эффективную работу», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией, законодательный процесс не прервался.

Члены парламента, по мнению Путина, действовали на опережение и принимали значимые для общества законы.​​