РИАМО - 6 окт. В рамках празднования открытия городского парка впервые в Электрогорске прошел тимбилдинг среди команд школ, организаций и предприятий города, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Всего в игре приняли участие восемь команд, которые состояли из обучающихся школ, коллективов больницы и предприятия ЭНИЦ, а также активистов фитнес клуба A2Power», — говорится в сообщении.

Участникам предстояло пройти 15 непростых испытаний. Каждое является тестом на командный дух и сплоченность. Все команды выступили достойно, успешно преодолев большинство заданий.

Лицеисты стали победителями состязаний. От учреждения выступили две команды. Команда «LiceyTeam» заняла первое место, а «Барбарики» — пятое место.

Соревнования планируется проводить в городе ежегодно. Главным призом стал переходящий кубок. Всем участникам вручили грамоты и сертификаты от пиццерии «Токирим».

Организатором мероприятия является отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации.