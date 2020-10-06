РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 окт. Во вторник депутат Мособлдумы Николай Черкасов передал мобильный телефон с безлимитной сотовой связью участнику Великой Отечественной войны Анастасии Сизовой из Щелкова, на данный момент более 20 ветеранов округа получили такие телефоны, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«В рамках акции «Волонтеры Победы» Московское областное отделение партии «Единая Россия» выдает участникам и инвалидам Великой Отечественной войны мобильные телефоны с оплаченными тарифами и безлимитной связью. Это сделано, чтобы пожилые люди всегда оставались на связи и неограниченно по времени могли звонить близким, родным или вызывать при необходимости экстренные службы», - сказал Черкасов.

Он отметил, что находиться на связи всегда важно для людей пожилого возраста, особенно тем, у кого не осталось родственников. При необходимости волонтеры и сотрудники социальной службы помогают пожилым людям разобраться в мобильном устройстве, чтобы те всегда могли оставаться на связи. В каждом из мобильных устройств номера экстренных служб, сотрудников социальной помощи и волонтеров занесены заранее.