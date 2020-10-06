РИАМО - 6 окт. Детский сад на 360 мест открыли во вторник в поселке Мисайлово Ленинского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Это одна из наиболее динамично развивающихся территорий муниципалитета. Новый сад, если не закроет полностью потребность в местах для детей, то позволит существенно разгрузить очередь.

«Большой детский сад – долгожданное событие для растущего микрорайона. На прошлой неделе мы запустили два корпуса детского сада на 240 мест в поселке Развилка, сегодня (6 октября – ред.) открываем большой сад в ЖК «Пригород Лесное», — сказал глава Ленинского округа Алексей Спасский.

В саду откроются 15 групп, включая ясельные и логопедические. Оборудован садик по современным стандартам. Уже со вторника учреждение принимает воспитанников.

Новый детсад обеспечит и рабочие места для местных жителей. Работать в детском саду будут около 70 человек.

«До конца года тут будет завершено строительство школы на 1100 мест и уже приступили к возведению еще одного дошкольного учреждения. Новые социальные объекты – приоритет нашей работы, они жизненно необходимы жителям округа», — заключил Спасский.