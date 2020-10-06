РИАМО - 6 окт. Согласно данным сервиса объявлений «Авито», в третьем квартале 2020 года россияне купили на 21% больше подержанных мобильных телефонов, чем за то же время в прошлом году, сообщает Газета.ru.



«Заметнее всего продажи телефонов на «Авито» выросли в Красноярске, Ижевске и Тюмени – на 40%, 38% и 29% соответственно», – говорится в сообщении.



Самые редкие продажи показала Москва. В среднем поддержанные телефоны стоили около 6,5 тысячи рублей.



«По сравнению с предыдущим кварталом и 2019 годом, медианная цена гаджетов выросла на 8%», – добавляется в материале.



Эксперты выразили мнение, что рост популярности смартфонов связан с переходом значительной части жизни в онлайн. Люди решили обновить технику, но не все готовы на покупку нового дорогостоящего смартфона, поэтому рынок бывших в употребление устройств значительно вырос.

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Текстовая трансляция

6 ОКТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Более 11 млрд руб выделили для выплат медикам, борющимся с Covid‑19. Деньги выделили из резервного фонда правительства РФ.

- Пациентам с Covid‑19 на дому рекомендовали вызывать скорую при одышке. Данный симптом несет в себе серьезную угрозу здоровью.

- Собянин: Более четверти новых заболевших в Москве — жители старше 65 лет.

Лишь 10-15% из них заражается из-за контактов с членами семьи. Большинство подхватывают вирус на работе, в транспорте, магазинах и других общественных местах

- Работодателей обязали информировать власти Москвы о переводе 30% сотрудников на удаленку. В противном случае работодателя либо оштрафуют, либо приостановят его деятельность.

- Продажу билетов на концерты и в театры в Москве переведут в электронный вид. Это поможет контролировать максимальную заполняемость залов.

- В Москве приостановят действие социальных карт для граждан старше 65 лет, москвичей с хроническими заболеваниями с 9 по 28 октября, а также школьников с 9 октября до окончания каникул, сообщил мэр столицы Серей Собянин.

- В Москве зафиксировали 2 антирекорда по числу выявленных и госпитализированных с Covid‑19. За последние сутки выявили 4 082 новых случая заражения коронавирусом, из них 1 049 человек госпитализировали.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, продающих справки об отсутствии Covid‑19. За использование «липовой» справки предусмотрена уголовная ответственность как для изготовителя, так и для предъявителя.

- Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна пандемии Covid-19 в России будет проходить более интенсивно, но система здравоохранения подготовлена к такому ходу событий

- Эксперт спрогнозировал скорый выход на плато по коронавирусу в РФ. Он отметил, что оно продлится порядка месяца.

- Временный госпиталь для Covid‑пациентов открыли в подмосковном парке «Патриот». На текущий момент в госпиталь будут направлять прежде всего жителей Подмосковья.

- Жителей Подмосковья призвали соблюдать антиковидные меры, чтобы избежать нового локдауна.

Мы рекомендуем и дистанционную работу офисных работников, и разные другие мероприятия. Но сейчас самое главное – избежать карантина. Нужно соблюдать стандарты. И старшему поколению, и людям с хроническими заболеваниями нужно объяснить, что нужно находиться дома, находиться в изоляции, не контактировать.

- Еще 1049 пациентов с Covid‑19 госпитализировано в Москве. На ИВЛ в больницах города находятся 253 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 347 больных. В Москве - 4082.

- За минувшие сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 5401 человек с Covid-19