РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 окт. Региональный оператор по вывозу мусора «ЭкоЛайн-Воскресенск» перевел свои офисы в подмосковных Люберцах на удаленный режим работы, все технические и логистические службы продолжат работать в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск» закрыл клиентские офисы в Люберцах и других городах кластера, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции и обеспечить безопасность жителей. При этом все технические и логистические службы продолжат работать в штатном режиме и вывозить отходы по графику.

«На входе в офисы установлены специальные почтовые ящики для приема корреспонденции, заявок на заключение договора, прочих документов и обращений. Проверять и обрабатывать почту будем каждый день. Пожалуйста, обязательно указывайте в обращениях ФИО, контактный номер телефона и электронную почту при ее наличии, чтобы мы могли оперативно с вами связаться и решить вопрос», - говорится в сообщении.

Также для обратной связи будет усилена работа горячей линии: 8 (800) 511-76-72. Для приема и оперативной отработки звонков в компании привлекут дополнительных специалистов. Горячая линия работает ежедневно, без выходных, с 8:00 до 20:00.

Помимо этого, задать вопрос и получить консультацию можно в соцсетях регоператора - «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники».

На сайте компании «ЭкоЛайн-Воскресенск» жители могут провести корректировку данных квитанции, отправить заявку на заключение договора, заказать вывоз отходов и, не выходя из дома, оплатить услуги по вывозу отходов без комиссии (только для жителей частного сектора).