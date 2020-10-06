РИАМО - 6 окт. В Воскресенске подведены итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Память сильнее времени» — определены семь победителей и столько же призеров, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В этом году конкурс был посвящен 75-летию Великой Победы. 52 ученика из 14 общеобразовательных учреждений городского округа Воскресенск представили свои творческие работы», - говорится в сообщении.

Работы, представленные на конкурс, были выполнены в жанре патриотического эссе.

Победителями стали: Ярослав Болохов (5 класс, МОУ «Москворецкая гимназия»); Вадим Староверов (6 класс, МОУ «СОШ «Наши традиции»); Аделя Абдурахимова (7 класс, МОУ «Москворецкая гимназия»); Татьяна Пьянина (8 класс, МОУ «Гимназия №1»); Максим Перепечень (9 класс, МОУ «СОШ «Горизонт»); Андрей Нарышкин (10 класс, МОУ «Москворецкая гимназия»); Валентина Лебедева (11 класс, МОУ «СОШ «Наши традиции»).

Муниципальный этап конкурса провели администрация и управление образования округа, воскресенское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», воскресенское отделения Московского областного Совета семей погибших в локальных войнах и конфликтах.

Целью мероприятия является повышение уровня гражданской активности подрастающего поколения, активизация интереса к изучению истории России и формирование уважения к прошлому нашей страны и ее героическим страницам.

Региональный этап конкурса пройдет в ноябре-декабре 2020 года. В нем примут участие представители Воскресенска.