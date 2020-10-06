РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 окт. На территории городского округа Мытищи медицинские маски можно приобрести как в магазинах розничной сети, так и в аптеках, сообщается на сайте администрации горокруга.

По словам начальника управления потребительского рынка и услуг администрации муниципалитета Любови Сабирзяновой, медицинскими масками полностью снабжены торговые сети магазинов и аптеки.

«Дефицита однозначно нет. На сегодняшний день цена за одну одноразовую маску начинается от 5 рублей в некоторых предприятиях и примерно достигает 20 рублей», - сказала Сабирзянова.

Весной в мытищинских магазинах и аптеках проводилась специальная акция, в рамках которой социально незащищенным слоям населения маски продавали по самым низким ценам.