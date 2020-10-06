РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 окт. Общественную приемную уполномоченного по защите прав предпринимателей в муниципалитете официально открыли в городском округе Мытищи, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Во вторник в муниципалитете состоялось официальное открытие общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в горокруге. Приемная уполномоченного на местах - это единое окно, куда может прийти предприниматель с любым вопросом, обратиться за консультацией по ведению бизнеса и юридическим аспектам.

«График приемной - по предварительной записи, семь дней в неделю, если что-то у предпринимателя случается экстренно, он может позвонить и в выходной, и в праздничный день. Мы готовы отреагировать и в телефонном приеме, и в очной форме», - сказал общественный деятель, предприниматель, член Общественной палаты Мытищ Роман Коробейкин.

Адрес приемной: город Мытищи, Олимпийский проспект, дом 10, офис 1902. Контактные телефоны: 8(495)778-19-38, 8(903)825-48-11, электронная почта: stroiteli@oporamo.ru.